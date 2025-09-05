Кинологи объяснили, почему строгость и агрессия в воспитании вредят собакам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Строгость в воспитании может сказаться на поведении и эмоциональном состоянии собак. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, многие владельцы ошибочно считают, что доминирование и жесткость помогают в дрессировке, однако на деле такой подход лишь вредит животному.

Голубев напомнил, что теория доминирования человека над собакой давно признана устаревшей. Отношения хозяина и питомца должны строиться скорее по модели «родитель – ребенок», чем «вожак – подчиненный».

По словам эксперта, собаки тонко улавливают эмоции человека, поэтому агрессия или злость вызывают у них стресс и подрывают доверие. Особенно бессмысленно ругать питомца спустя время после проступка – животное уже не связывает наказание с действием и лишь начинает нервничать.

Вместо агрессии кинологи рекомендуют использовать строгую интонацию или метод игнорирования, если питомец ведет себя неправильно. При этом важно соблюдать системность: недовольство следует выражать сразу, а за исправление поведения – обязательно хвалить.

Если кто-то говорит вам, что вы слишком мягки с животным, игнорируйте такие советы. Правильный подход – это уважение и последовательность, а не давление, подчеркнул Голубев.

Он также отметил, что кинолог, использующий агрессию во время занятий, демонстрирует непрофессионализм и устаревшие методы работы.