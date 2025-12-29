Кинологи объяснили, на что обратить внимание при выборе передержки для питомца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцам собак, которые планируют уехать на новогодние праздники и не могут взять питомца с собой, важно заранее позаботиться о надежной передержке. В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы минимизировать стресс для животного.

Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что при выборе передержки в первую очередь необходимо учитывать комфорт собаки. По его словам, разлука с хозяином сама по себе становится для питомца серьезным испытанием, а неподходящие условия могут лишь усугубить ситуацию.

«Дело в том, что питомец в любом случае будет испытывать стресс, оставшись без хозяина. А если он будет находиться в месте, где ему будет некомфортно, это дополнительный повод для переживания», – подчеркнул Голубев в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что не всех собак можно оставлять на передержке. Речь идет о маленьких щенках, животных, которые недавно появились в доме, а также о собаках с проблемами поведения. Таких питомцев, по словам главы РКФ, лучше по возможности брать с собой.

Наиболее надежным вариантом кинологи называют передержку у друзей или родственников, которых собака хорошо знает. Это позволяет снизить стресс от смены обстановки и новых людей. Однако владельцам советуют заранее убедиться, что близкий человек справится с уходом за питомцем, поскольку даже знакомая собака может оказаться слишком сложной в повседневном содержании.

Еще один важный момент связан с новогодней обстановкой в городе. В праздничные дни на улицах становится многолюдно, а фейерверки и петарды могут напугать животное, особенно если его выгуливает незнакомый человек. В связи с этим специалисты рекомендуют рассматривать передержки за городом, где обстановка более спокойная.

Если оставить собаку с родными или друзьями не получается, в РКФ советуют выбирать профессиональные передержки, в том числе при дрессировочных центрах. Там с питомцами работают квалифицированные кинологи, которые знают, как правильно общаться с животными. Кроме ухода и выгула, с собаками там занимаются, что помогает им не скучать и легче переносить разлуку с хозяином.

«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам», – отметил Голубев. Он добавил, что собака должна иметь возможность свободно двигаться, комфортно спать и находиться в подходящем по размеру пространстве.

Глава РКФ также посоветовал обратить внимание на квалификацию персонала. Желательно, чтобы в зоогостинице работали не только профессиональные кинологи, но и ветеринарные специалисты. Кроме того, владельцам рекомендуется заранее обсудить график выгула, рассказать сотрудникам об особенностях питомца и привезти для него привычный корм.