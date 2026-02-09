Кинологи объяснили, как собаки считывают страх и эмоции человека

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собаки могут считывать эмоции человека, но это не связано с мистикой или телепатией. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Абстрактным мышлением животные также не обладают. Но это не мешает им отлично нас понимать и чувствовать. В основе такого таланта – прежде всего, уникальное обоняние, а также наблюдательность», – отметил он в беседе с «Радио 1».

Исследования показывают, что запах человека меняется в зависимости от эмоций. Пот, выделяемый от страха или радости, отличается по составу гормонов, и собака легко распознает разницу. По словам экспертов, это объясняет, почему животные могут реагировать на стресс человека, а также выявлять заболевания или колебания сахара в крови.

Реакция собаки на страх человека индивидуальна. Одни питомцы проявляют стрессовое поведение, другие могут проявить агрессию. Ключевую роль играет не только запах, но и наблюдательность животных: напряженные движения или резкие жесты человека они также могут учитывать.

Кинологи советуют при встрече с чужой собакой действовать уверенно: избегать зрительного контакта, не демонстрировать эмоции, двигаться плавно и спокойно. Важно помнить, что реакция животного зависит от его социализации и опыта контакта с людьми – у уличных собак она может быть непредсказуемой.