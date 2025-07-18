Кинологи назвали эффективные способы защиты собак от жары

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С наступлением летней жары особенно важно обеспечить комфорт и безопасность домашних животных. Собаки, как и люди, страдают от высоких температур, а перегрев может быть крайне опасен для их здоровья. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал рекомендации, которые помогут владельцам собак защитить своих питомцев от жары и создать для них комфортные условия.

«Перегрев и обезвоживание опасно для любого питомца, в некоторых случаях это может привести к летальному исходу. Обеспечьте собаке доступ к воде, создайте благоприятные условия дома, а на прогулку старайтесь выходить в то время, когда солнце неактивное», — отметил Голубев.

Эксперты предлагают 5 проверенных способов, которые помогут снизить влияние жары на собаку:

1. Добавьте лёд в воду

Положите в миску с водой один кубик льда — это поможет охладить питомца. Если в доме несколько комнат, расставьте емкости с водой в разных местах. Это обеспечит постоянный доступ к жидкости и простимулирует животное пить чаще. Воду следует регулярно менять.

2. Используйте мокрые простыни на окнах

Если в доме нет кондиционера, а оставлять его включенным на весь день небезопасно, можно завесить окна мокрыми простынями. Закройте и зашторьте окна — испаряющаяся влага поможет охладить воздух в помещении.

3. Смочите лапы, нос и живот

Полностью обливание собаки водой — неэффективно и может усугубить ситуацию, создав «эффект сауны». Вместо этого специалисты советуют смачивать прохладной водой лапы, нос и живот животного. Также можно приложить влажное холодное полотенце к животу.

4. Используйте охлаждающие аксессуары

В зоомагазинах доступен широкий выбор охлаждающих ковриков, жилетов и лежанок со специальными пластинами. Если таких аксессуаров нет под рукой, замороженная бутылка с водой, положенная рядом с местом отдыха собаки, может частично заменить их.

5. Обратите внимание на группы риска

Кинологи напоминают, что особенно уязвимы к жаре пожилые собаки, беременные самки, питомцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, собаки с лишним весом, а также крупные и гигантские породы. Их состояние требует повышенного внимания.

Владельцам советуют менять график прогулок, избегать дневной жары, всегда оставлять воду в доступном месте и по возможности организовать прохладный уголок в доме. Простые меры помогут сохранить здоровье питомца и сделать летние дни безопасными.