Кинологи МВД Татарстана стали призерами всероссийского чемпионата

В Казани завершился чемпионат МВД России по многоборью кинологов. В течение шести дней в спортивном центре «Динамо» соревновались 84 команды и более 250 кинологов из всех регионов страны – от Калининграда до Владивостока.

Фото: МВД по Татарстану

На церемонии закрытия начальник Центра кинологического обеспечения МВД России Роман Зайцев отметил высокий уровень подготовки кинологических подразделений полиции. Он поблагодарил руководство Министерства внутренних дел по РТ за высокий уровень организации чемпионата.

Фото: МВД по Татарстану

Министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов обратил внимание, что в век цифровых технологий и искусственного интеллекта работа специалистов-кинологов со своими четвероногими напарниками продолжает оказывать существенное влияние на успешное выполнение важных задач, стоящих перед органами внутренних дел, и на степень защиты законных интересов и безопасности граждан.

Фото: МВД по Татарстану

Перове место в командном первенстве в 1-й группе заняли кинологи МВД Татарстана, на втором – кинологи Москвы, на третьем – Новосибирской области.

Лучшими кинологическими расчетами стали кинологи из Самарской области, Карелии и Костромской области.