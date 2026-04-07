Ветеринар Уражевский рассказал, как часто можно мыть собаку

Собак не следует мыть слишком часто – достаточно одного раза в две недели, если питомец не испачкался. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал ветеринар Владимир Уражевский.

«Собак мыть часто не надо, достаточно раз в две недели или когда испачкаются. Этого вполне достаточно», – пояснил эксперт.

Он отметил, что при частом мытье с шерсти смываются естественные ферменты, которые защищают ее. «Шерсть будет ломкая», – предупредил Уражевский. При этом для гигиенических процедур он посоветовал использовать специальные шампуни, подобранные под тип шерсти и окрас собаки.

Для ухода за шерстью Уражевский посоветовал использовать фурминатор, щетки и расчески, а владельцам длинношерстных пород – обращаться к грумеру раз в два-четыре месяца в зависимости от породы.