Кинолог Уражевский предупредил об опасности чистки зубов собаке щеткой

Регулярная гигиена полости рта необходима собакам так же, как и людям, но подходить к ней нужно иначе – не с помощью щетки, а через специальные лакомства и визиты к ветеринарному стоматологу. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал кинолог Владимир Уражевский.

«Многие не понимают, думают, чистить нужно щеткой. Но это не совсем правильно», – пояснил эксперт.

По его словам, следить за зубами питомца нужно уже со щенячьего возраста, особенно в период смены зубов – с 3,5 до 7 месяцев в зависимости от размера собаки. У мелких пород часто остаются молочные клыки, что приводит к скоплению остатков пищи и образованию кариеса.

«Если останется и молочный зуб, и основной, между ним скапливаются остатки пищи и образуется кариес. И потом у собаки будут постоянные проблемы с зубами и с прикусом», – предупредил Уражевский.

Для профилактики зубного налета собакам необходимо давать специальные косточки, жилы или мослы, соответствующие размеру животного. При этом кинолог подчеркнул, что обычные кости давать нельзя – это опасно для здоровья питомца.

Кроме того, как и людям, собакам требуется профессиональная гигиена. Уражевский порекомендовал посещать ветеринарного стоматолога минимум раз в год для снятия зубного камня – ультразвуком или механически, под наркозом или без, в зависимости от состояния животного.

Особое внимание эксперт обратил на мелкие породы: уже с четырех-пяти лет у них начинаются проблемы с зубами.

«Если уже есть поврежденные зубы, а это практически у всех возрастных собак мелких пород, и если не обращаться к стоматологу, могут быть большие проблемы, которые приведут к трагедии», – заключил кинолог.