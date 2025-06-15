Кинолог РКФ рассказал, как подготовить собаку к посещению общественных мест

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В России стремительно развивается культура «дог-френдли» — все больше общественных пространств становятся доступными для владельцев собак. Посещать с питомцем можно не только парки, но и кафе, рестораны, гостиницы, музеи и даже офисы. Однако, прежде чем брать собаку с собой в такие места, важно заранее ее подготовить. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Поводом для обсуждения стала ежегодная международная акция «Возьми питомца на работу», проходящая в третью неделю июня. В ней принимают участие и россияне.

«Конечно, для многих хозяев их собаки - это не просто домашние животные, а члены семьи и верные друзья, поэтому им хочется проводить как можно больше времени вместе. К счастью, "дог-френдли" культура стремительно развивается: для людей с питомцами доступно все больше новых мест. Некоторые работодатели разрешают брать с собой собак в офис, и это отличная возможность не расставаться с любимцем. В целом, у кинологов к этому возражений нет. Однако стоит подготовить питомца: социализировать, проверить здоровье, убедиться, что у коллег нет аллергии на животных», — отметил Голубев.

Он подчеркнул, что важнейшим этапом является социализация собаки с раннего возраста — это поможет питомцу спокойно реагировать на шум, присутствие незнакомцев и других животных.

Собираясь взять собаку в офис или любое другое общественное место, владелец должен быть уверен в том, что животному будет комфортно.

Голубев также отметил, что перед походом на работу с питомцем нужно удостовериться, что он обучен базовым командам — знает свою кличку, умеет ходить на поводке, реагирует на команды, а также понимает запрещающие сигналы.

Кроме этого, важно убедиться в хорошем здоровье животного.

Он также дал практические советы:

«Находясь на работе, контролируйте питомца, не позволяйте собаке мешать рабочему процессу: не отпускайте ее бесконтрольно бегать по офису, приставать к коллегам. Приготовьте для питомца удобное место для отдыха рядом с вами, а во время перерыва выходите на небольшие прогулки, чтобы собака могла размяться и справить нужду».

По словам кинолога, важно заранее предупредить коллег о характере питомца, его отношении к незнакомым людям, а также объяснить установленные правила — например, не давать лакомства с руки и не кормить со стола.

Если собака застенчивая и предпочитает находиться исключительно рядом с хозяином, ее стоит оградить от лишнего внимания, подытожил эксперт.