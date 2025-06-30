Кинолог рассказал, почему стоит запрещать собаке есть траву во время прогулок

Некоторые владельцы собак нередко замечают, что их питомцы на улице начинают поедать траву. Это поведение имеет несколько объяснений и в большинстве случаев не представляет непосредственной угрозы, однако ряд факторов требует повышенного внимания со стороны хозяев. Как пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в комментарии «Радио 1», чаще всего собаки поедают траву при нехватке клетчатки в рационе.

В таком случае владельцам рекомендуется обогатить рацион животного разрешенными овощами и зеленью – например, огурцами, листьями салата или петрушкой. Иногда трава используется питомцем как способ очистки желудка, если было съедено некачественное или несъедобное вещество. Голубев также отметил, что в случаях многократной рвоты необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Если собака систематически тянется к траве, стоит пересмотреть рацион и не допускать бесконтрольного поедания растений, поскольку далеко не все из них безопасны для животных.

Отдельную опасность представляет зеленая растительность в черте города. В парках и скверах траву нередко обрабатывают химическими составами, а вдоль дорог растения накапливают тяжелые металлы. Употребление такой травы может привести к серьезному отравлению. Поэтому эксперт рекомендует полностью исключить подобную практику в условиях мегаполиса.

За городом, где владельцы склонны менее строго контролировать поведение питомцев, ситуация также не всегда безопасна. На дачных участках и в природной среде встречаются токсичные для животных растения – в частности, зверобой, полынь, медуница, зеленый лук и другие представители луковичного семейства. Даже такие, казалось бы, безопасные травы, как цикорий или базилик, могут вызвать расстройства пищеварения. Из съедобных трав безопасными считаются лишь сныть, укроп и петрушка. Учитывая сложность визуального распознавания растительности, наиболее разумным решением будет полный запрет на поедание трав животным.

Особое внимание стоит уделять так называемым травам-колючкам, таким как заячий (или мышиный) ячмень, известный также как устюг. Пока растение зеленое – оно безвредно, но в высушенном виде его колоски превращаются в острые шипы, способные проникать под кожу, в уши или глаза собаки, причиняя ей боль. Удалить такие инородные тела без ветеринарной помощи невозможно. Аналогичная опасность исходит и от ковыля. После прогулки в поле, особенно в местах с высокой травой, рекомендуется внимательно осматривать питомца.

Кроме того, с травой в организм животного могут попасть яйца гельминтов или биологические следы других животных, что увеличивает риск заражения. По мнению эксперта, оптимальным решением станет полное исключение поедания растительности на улице, даже если речь идет о потенциально полезных травах. Безопаснее предложить их собаке в промытом виде – с рук или из миски.

Если собака регулярно тянется к траве, владельцу следует проанализировать рацион: возможно, животному не хватает клетчатки или витаминов. После внесения корректировок данная привычка обычно проходит. Однако в отдельных случаях подобное поведение может свидетельствовать о заболеваниях ЖКТ – в этом случае потребуется консультация ветеринарного врача.