Кинолог рассказал, почему собака стремится спать рядом с человеком

Сон рядом с человеком помогает собаке почувствовать безопасность и расслабиться. Стремление лечь в кровать связано с инстинктами – предки современных собак спали группами, чтобы согреться и чувствовать защиту. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит «Радио 1».

При этом он подчеркнул, что считать хозяина вожаком стаи неверно, ведь человек и собака – представители разных видов. Желание спать рядом скорее можно сравнить с поведением ребенка, который ищет тепло и комфорт рядом с родителями.

Голубев порекомендовал заранее определиться, допустимо ли для человека совместное с питомцем спальное место. Если нет – важно установить четкие границы с первых дней появления щенка в доме.

Голубев предупредил: если вы хотя бы раз позволите собаке лечь к вам в постель, а потом снова запретите, это не только запутает животное, но и может подорвать эффективность всей дрессировки. Питомец будет думать, что настойчивостью может добиться желаемого – ведь уже однажды это сработало.

Чтобы собака охотнее оставалась на своем месте, специалист советует обустроить для нее мягкую и уютную лежанку или домик. Желательно сразу выбрать постоянное место в доме – менять его не стоит. Важно, чтобы в этой зоне не было сквозняков или слишком сильного тепла от батарей. Нужно добавить игрушки, миску с водой – все это усилит ощущение уюта и безопасности.

Если собака не проявляет желания оставаться на месте, можно использовать дрессировку с лакомствами. Каждый раз, когда питомец ложится в лежанку, стоит произносить команду «Место», хвалить и поощрять его. Если он приближается к кровати хозяина – снова использовать ту же команду.

Хотя совместный сон с собакой может нарушать гигиенические нормы, он также положительно влияет на психологическое состояние и улучшает качество сна, считает эксперт. В конечном счете, решение – за владельцем, но важно помнить: приучать к правилам нужно с раннего возраста, иначе справиться с привычкой взрослого питомца будет гораздо труднее.