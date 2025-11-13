Кинолог рассказал об особенностях подготовки собак-поводырей разных пород

Собак-поводырей разных пород надо готовить по-разному. Об этом рассказал генеральный директор единственной в стране Российской школы подготовки собак-проводников Артем Астанин в беседе с «Радио 1».

По словам кинолога, в среднем на обучение собаки уходит около полутора лет. Самыми распространенными породами являются лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.

«Лабрадор прост в подготовке и легко передается другому человеку. А немецкие овчарки сложнее, они требуют большего эмоционального взаимодействия с будущим владельцем. Но зато это собака одного владельца», – пояснил специалист.

Одной из самых сложных задач Астанин назвал подбор идеальной пары «человек-собака». При этом в основном собак-поводырей готовят в реальных городских условиях: их водят в метро, ездят с ними на электричках и автобусах. С 2014 года школа для улучшения процесса обучения собак активно сотрудничает с Московским метрополитеном.

Спикер добавил, что сейчас собаками-поводырями стараются обеспечить ставших инвалидами по зрению из-за ранений участников специальной военной операции, что требует учета их предыдущего опыта взаимодействия со служебными собаками.

Российская школа подготовки собак-проводников в этом году отмечает 65-летний юбилей. За это время здесь подготовили более 4700 питомцев, которые помогли обрести самостоятельность незрячим людям по всей стране.