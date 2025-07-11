Кинолог рассказал, на что обратить внимание при смене квартиры, если у вас есть собака

Планируя переезд, семьи с собаками нередко сталкиваются с рядом непростых вопросов. Хотя чаще всего порода выбирается под уже имеющееся жилье, бывают и обратные ситуации, когда перемены в жизни начинаются с интересов питомца. Как рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1», смена места жительства в этом случае требует основательного подхода – не менее серьезного, чем при переезде с ребенком.

По словам эксперта, при выборе нового дома или квартиры важно учитывать целый ряд факторов: от физических характеристик собаки до особенностей ее поведения. Так, размер породы во многом определяет комфорт животного в помещении: если маленькие декоративные питомцы прекрасно чувствуют себя даже в ограниченном пространстве, то крупные собаки могут испытывать дискомфорт в стандартной городской квартире.

Не менее важным фактором Голубев назвал уровень активности. Некоторые животные довольствуются короткими прогулками, другим же требуется регулярная физическая нагрузка. В последнем случае стоит заранее оценить инфраструктуру района – наличие парков, выгулочных зон и площадок для собак. Щенячий возраст также имеет значение: маленькие питомцы склонны грызть мебель, рвать обои и портить отделку. Поэтому, считает кинолог, с переездом стоит повременить, если ремонт в новой квартире особенно дорог.

Характер собаки – еще одна деталь, способная повлиять на выбор жилья. Робкие животные могут нервничать из-за городского шума, особенно если окна выходят на проезжую часть. В таких случаях, уточнил Голубев, желательно выбирать квартиры с хорошей звукоизоляцией.

Если же собака склонна громко лаять, особенно в одиночестве, необходимо заранее скорректировать поведение, чтобы не создавать проблем соседям в новых условиях – особенно в многоквартирных домах с тонкими стенами.

Внутреннее обустройство жилья, по его словам, также требует внимания. В частности, напольное покрытие должно быть нескользким, чтобы избежать травм, а ковролин нежелателен – он плохо поддается очистке и может впитывать запахи. Не стоит забывать и про растения: многие из них токсичны для животных. Спальное место питомца следует располагать подальше от кондиционеров и прямого солнца.

Отдельной темой стала аренда жилья. Голубев подчеркнул, что наличие собаки необходимо заранее обговорить с собственником и закрепить условия в договоре. В противном случае арендодатель может аннулировать соглашение в одностороннем порядке.

Он добавил, что далеко не все застройщики учитывают потребности владельцев собак, особенно в городах. Именно поэтому, по наблюдению специалиста, все большую популярность в мегаполисах приобретают небольшие, неприхотливые в уходе породы.