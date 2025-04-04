Кинолог рассказал, как наладить крепкую связь с собакой

Каждому собаководу хочется, чтобы его питомец был не только послушным, но и счастливым. Добиться этого возможно только при условии, что владелец вкладывается в воспитание собаки, проводит с ней время, играет и много гуляет. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» подчеркнул: налаживание контакта с питомцем – ключ к гармоничным отношениям.

Голубев сказал, что прежде всего нужно установить в доме четкие правила, которые будут понятны и хозяину, и собаке. Это касается как порядка в доме, так и ожиданий от поведения питомца. Правила помогают собаке понять, что ей позволено, а за что могут наказать. Когда владелец последователен в своих действиях, питомец начинает ему доверять.

В первую очередь, эксперт посоветовал быть последовательными и предсказуемыми. По словам Голубева, собаки чувствуют себя увереннее рядом с предсказуемым человеком. Если, например, запрещено кормить питомца со стола, то это должно быть постоянным правилом, а не ситуативным решением. Животное должно знать, чего от него ждут. Хозяин при этом должен оставаться спокойным, уверенным и избегать необоснованной агрессии.

Также Владимир Голубев подчеркнул важность прогулки. Прогулка – это не только повод «сходить по делам», но и возможность для питомца исследовать окружающий мир, общаться с другими собаками и взаимодействовать с хозяином. Именно во время активных совместных прогулок формируется прочная связь между человеком и собакой.

Хвалить собаку тоже очень важно, ведь похвала для собаки – это не просто поощрение, а сигнал о том, что она все делает правильно. Она помогает питомцу чувствовать себя увереннее, быть более инициативным и открытым. Хваля собаку, человек, по словам эксперта, формирует с ней доверительные отношения, в которых и хозяин, и животное чувствуют себя комфортно.