Кинолог рассказал, что знакомство щенка со снегом – это часть грамотной социализации

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Знакомство щенка со снегом является частью правильной социализации. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Он подчеркнул, что животное нужно постепенно приучать к внешнему миру, чтобы в будущем оно не стало пугливым или агрессивным, и подготовка к первым зимним впечатлениям требует такого же подхода.

Если щенок появился в семье незадолго до зимы, важно убедиться, что он полностью привит и прошел карантин. До завершения вакцинации выносить питомца на улицу нельзя, даже на руках. Также нужно удостовериться, что щенок здоров: мороз может спровоцировать развитие болезней на фоне сниженного иммунитета.

Короткошерстные и миниатюрные породы быстро мерзнут. Им нужна теплая непромокаемая одежда, подобранная по размеру заранее. Многим собакам потребуется и специальная обувь, защищающая подушечки лап от холода и реагентов. К ней щенка тоже стоит приучать постепенно – сначала дома.

Когда щенок привыкнет к амуниции и одежде и будет полностью привит, можно выходить на улицу. Отпускать его с поводка не рекомендуется – из-за сильных эмоций щенок может убежать. Для первого выхода стоит выбрать тихий солнечный день и место с чистым, нетронутым снегом, например в парке или за городом.

Перед выходом важно говорить с щенком доброжелательно – собаки улавливают эмоциональный фон. Полезно взять лакомства, чтобы поощрять спокойное и правильное поведение.

Не стоит сразу вести щенка в глубокий снег. Лучше поставить его на землю и дать время освоиться. Если он проявляет интерес – нужно хвалить и угощать. Если пугается и тянется на руки, лучше присесть рядом, поиграть со снегом или кинуть игрушку, чтобы переключить внимание и превратить ситуацию в игру.

Для первого знакомства достаточно 10-15 минут. Прогулку можно постепенно увеличивать, если питомец не мерзнет и чувствует себя уверенно. Главное – создать у щенка позитивные ассоциации со снегом и зимними прогулками.