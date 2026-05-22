Кинолог рассказал, что виляние хвостом у собаки не всегда означает радость

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что виляние хвостом у собаки не всегда свидетельствует о хорошем настроении и игривости. По словам эксперта, это классический пример того, как эволюционные и социальные сигналы могут накладываться друг на друга.

Голубев отметил, что собака может рычать от злости, но вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Проблема в том, что люди привыкли доверять хвосту и игнорировать рычание, а это может привести к укусу.

При игровом поведении питомец может лаять и даже рычать, пытаясь вовлечь хозяина в игру. При этом тело собаки расслаблено, она делает «игровой поклон» (припадает на передние лапы с поднятым тазом), а хвост виляет из стороны в сторону. Это не нападение, а приглашение поиграть, поэтому конфликта между рычанием и виляющим хвостом здесь нет.

При фрустрации, например, когда собака видит за окном кота, но не может его догнать, питомец начинает топтаться на месте, лаять, скулить и напряженно вилять. Это не агрессия, а смесь предвкушения и досады: хвост показывает высокий уровень возбуждения, а рычание – попытку повлиять на ситуацию.

При смешанных чувствах (например, когда гость предлагает поиграть, но собака не вполне доверяет человеку) может наблюдаться конфликт сигналов: собака рычит, показывая недовольство, но виляет хвостом, потому что ей нравится внимание или она показывает, что не будет драться.

Наиболее опасное состояние – уверенная агрессия. У сильных уверенных вожаков хвост может быть жестко поднят и медленно, ритмично вилять, пока собака рычит на чужака. Это не дружелюбие, а сигнал: «Я хозяин положения, готовый к атаке».

Голубев посоветовал при виде такой смеси сигналов у чужой собаки лучше отойти и не рисковать. Если такое поведение наблюдается у своей собаки, нужно оценить контекст. В большинстве случаев питомец просто зовет поиграть или просит не трогать, показывая, что не собирается нападать по-настоящему.