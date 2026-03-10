Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жизнь собаки в частном доме может быть связана с рядом рисков – от побега со двора до возможных конфликтов с соседями. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.

По словам специалиста, если питомцу позволяют свободно гулять по двору, он может столкнуться с различными опасностями. В частности, собака способна убежать за пределы участка и встретить стаю бродячих животных, что может закончиться травмами или даже гибелью.

Кинолог отметил, что нередко собаки получают травмы лап, когда пытаются перебраться через заборы или ограды. Острые края профлиста, который часто используют для ограждений, могут серьезно поранить животное.

Кроме того, существует риск намеренного вреда со стороны конфликтных соседей. По словам эксперта, иногда во дворы подбрасывают отраву, и такие случаи действительно происходят.

Одним из способов снизить риски владельцы считают установку вольеров во дворе. Однако Насиров считает, что полностью решить проблему это не помогает. По его словам, хозяева часто выпускают собак из вольера погулять по двору без присмотра, и опасности все равно сохраняются.

При этом небольшие породы собак обычно не содержатся в вольерах – они живут в доме, но могут выбегать во двор на прогулку.

По мнению специалиста, в квартире угроз для питомца обычно меньше. Он пояснил, что максимум, что может случиться в отсутствие хозяев, – собака перегрызет электрические провода бытовой техники. Именно поэтому провода лучше убирать за мебель, так как животные нередко воспринимают их как игрушки.

Кинолог добавил, что и настоящие игрушки могут представлять опасность. Собаки способны разгрызть их и попытаться проглотить части, что иногда приводит к удушью или необходимости хирургической операции.

Насиров рекомендовал владельцам внимательно следить за тем, чтобы оставшаяся дома собака не могла убежать со двора или проглотить мелкие предметы. Он подчеркнул, что содержание домашнего животного всегда требует высокой ответственности со стороны хозяев.