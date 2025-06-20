Кинолог предупредил об опасности для собак купания в городских фонтанах

Купание в городском фонтане, вода в котором является стоячей, может стоить собаке жизни. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

«Купание в пруду, тем более в фонтане, может привести к глистным инвазиям, конъюнктивиту, что само по себе уже опасно. <...> Высокая температура и стоячая вода – это идеальное сочетание для быстрого размножения микроорганизмов и вирусов», – пояснил специалист.

Соответственно, питомец может заразиться инфекциями, которые могут привести не только к отравлению, но и к летальному исходу. К тому же в городских прудах и фонтанах часто купаются птицы, которые являются переносчиками паразитов.

«Купание животных во время жары не помогает собаке охладиться. <...> Если вы хотите помочь питомцу в жару, достаточно смачивать ему лапы, нос, а также следить, чтобы он регулярно пил», – добавил кинолог.

По его словам, для плавания собаку лучше вывести за город, но на официальных пляжах купаться с животными запрещено. Питомцу нельзя находиться в реке или море дольше 20 минут, следует выбирать безопасные места и избегать крутых берегов. При этом собаке, не прошедшей ежегодный курс вакцинации, «купание противопоказано и может стоить жизни».