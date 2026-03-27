Кинолог предупредил о рисках при выборе ветеринарной клиники

Даже положительные отзывы и внешняя чистота ветеринарной клиники не гарантируют, что питомцу окажут качественную помощь. Об этом в разговоре с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он обратил внимание, что резонансные случаи, когда в клиниках не спасали животных, несмотря на благоприятное первое впечатление, заставляют владельцев внимательнее относиться к выбору специалистов.

По его словам, одним из базовых сигналов риска остается антисанитария: грязные поверхности и инструменты, хранящиеся без стерильной упаковки, повышают вероятность заражения.

При этом ориентироваться только на общий рейтинг клиники недостаточно – важнее изучать отзывы о конкретном враче, его специализацию и опыт проведения сложных процедур. Дополнительным плюсом считается открытость специалиста, в том числе ведение социальных сетей без скрытия комментариев.

Голубев подчеркнул, что важную роль играет и коммуникация. Врач должен понятно объяснять диагноз, назначенное лечение и его необходимость. Раздражение, нежелание отвечать на вопросы или невнимательное отношение к животному – тревожные признаки.

При осмотре даже беспокойного питомца не должно быть грубого обращения: специалист обязан работать через доверие, а не через жесткую фиксацию.

Отдельное внимание следует уделять финансовой стороне. Назначения без анализов или навязывание лишних услуг могут говорить о недобросовестности. Ветеринар, по словам эксперта, обязан подробно разъяснять варианты лечения, их стоимость и возможные последствия.

Также важна прозрачность: врач должен по требованию предоставить диплом и документы о повышении квалификации, а клиника – лицензию и сертификаты на оборудование. Если у владельца возникает внутренний дискомфорт или сомнения, это уже достаточный повод обратиться к другому специалисту или получить второе мнение.