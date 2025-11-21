Кинолог посоветовал надевать обувь на лапы собак зимой для защиты от реагентов и мороза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зимой лапы собак страдают не только от холода. В этот период на улицах активно используют соль и реагенты, которые могут раздражать подушечки лап и вызывать химические ожоги. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что многие породы собак хорошо переносят мороз и не нуждаются в дополнительной одежде или обуви.

При этом он подчеркнул, что от воздействия реагентов не защищена ни одна собака. По его словам, владельцам стоит заранее приучать щенков к обуви – в будущем это может оказаться необходимым.

Обувь – самый универсальный и безопасный вариант. К ней лучше приучать питомца с детства, так как большинству собак нужно время, чтобы привыкнуть. Обувь должна надежно фиксироваться и не сползать с лап. Она защищает от реагентов и от мороза.

Также можно использовать собахилы – бахилы для собак. Они подойдут тем, кто плохо переносит классическую обувь. В них животным обычно двигаться легче. Желательно выбирать водонепроницаемые варианты с прочной лентой. Существуют и пыленепроницаемые модели – они подходят для теплого сезона.

Перед прогулкой можно использовать защитный воск или крем. Они создают барьер, который снижает риск повреждений от соли, реагентов и снега. После возвращения домой покрытие нужно тщательно смыть. Такой способ подходит тем, кто не носит обувь, но считается менее надежным.

Эксперт также порекомендовал после каждой прогулки осматривать подушечки лап и применять уходовые средства для смягчения кожи.