Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи и как это остановить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собаки начинают проявлять деструктивное поведение не из-за недостатка развлечений, а когда им не хватает не только физической, но и умственной нагрузки, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Деструктивное поведение чаще всего проявляется в порче предметов, игрушек и даже мебели. Беспрерывный лай, скуление – тоже одно из проявлений. Владельцы часто приписывают таким действиям месть со стороны собаки или невоспитанность, но на самом деле очень часто это лишь попытка животного сбросить накопившуюся энергию», – пояснил кинолог в беседе с РИА Новости.

По его словам, разрушительное поведение чаще возникает у собак, которые надолго остаются одни дома. Большинство животных, особенно щенки, активны, и при отсутствии прогулок и умственных занятий их энергия начинает искать выход. При этом хозяева нередко ошибочно воспринимают это как «месть», тогда как собакам такие эмоции не присущи.

Деструктивные действия могут проявляться не только в порче предметов, но и в постоянном лае, «копании» ковров, несвоевременном туалете или побегах. Кроме того, у собак иногда возникает неконтролируемая активность – внезапный бег по кругу или по квартире. Такое поведение называется «зуми» и обычно длится от нескольких секунд до пары минут, добавил Голубев.

Чтобы питомец не скучал, кинолог рекомендует обеспечивать ему норму физической и умственной нагрузки, характерную для породы. «Кому-то будет мало прогулок по несколько часов в день, другим достаточно получаса. Дома также важно занимать питомца, особенно когда вы уходите», – сказал он, посоветовав использовать прочные игрушки и «умные» игры с кормом, а также регулярно заниматься дрессировкой.

Голубев также предупредил, что подобные симптомы могут свидетельствовать о сепарационной тревоге, неправильной социализации, отсутствии воспитания или проблемах со здоровьем. «Заводя собаку, важно помнить, что животное требует много внимания», – заключил президент РКФ.