Кинолог объяснил, почему собаки «подпевают» музыке

В социальных сетях набирают популярность видеоролики, где собаки становятся компаньонами своим музыкальным хозяевам – слушают игру на инструментах и даже «подпевают» им. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что вокальное поведение собак может быть вызвано скукой, одиночеством или даже болью, но это не всегда так.

По его словам, в большинстве случаев «подпевание» не несет негативной причины, однако владельцам стоит обращать внимание на сопутствующие симптомы и общее состояние животного.

Специалист напоминает, что вытье издавна было способом общения предков собак, и у современных питомцев сохранилась эта генетическая память. Музыкальные мелодии могут напоминать им звуки стаи, и животное старается их повторить.

У собак более чувствительный слух, чем у людей: они способны улавливать очень высокие частоты. Некоторые мелодии действительно могут вызывать у них дискомфорт, который проявляется воем. В таких случаях обычно заметны и другие признаки – собака пытается спрятаться, поджимает хвост и уши.

В редких случаях встречается гиперакузия – повышенная чувствительность слуховых рецепторов, когда любые громкие звуки причиняют животному боль. Определить наличие этого состояния может только ветеринар.

Кинолог отмечает, что собаки могут выть и по другим причинам: от одиночества, стресса или переизбытка эмоций. Животные чутко считывают настроение хозяина: если им кажется, что тот грустит, они могут выражать беспокойство через вокализацию. Если же питомец воспринимает музыку как игру, он может присоединяться из любопытства и даже подражать звукам, особенно если хозяин поощряет такое поведение.

Любознательные собаки иногда проявляют настоящий интерес к инструментам – например, пытаются нажимать на клавиши пианино. В таких случаях очевидно, что животное получает удовольствие от нового опыта.

Эксперт подчеркивает: если собака поет только во время игры хозяина на инструменте, проявляет интерес и радость, поведение не несет угрозы. Однако важно избегать слишком громких и резких звуков, а также агрессивных музыкальных жанров.

Ученые из Шотландии ранее проводили исследование и доказали, что правильно подобранная музыка помогает снижать уровень стресса у собак. Выяснилось, что особенно хорошо животные воспринимают софт-рок, поп, регги и классику.