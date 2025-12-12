Кинолог объяснил, почему собаки едят снег и опасно ли это

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые собаки с удовольствием пробуют снег во время зимних прогулок, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Конечно, однозначного и универсального ответа здесь не будет. Важно каждую ситуацию рассматривать индивидуально. В одних случаях такое поведение – по большому счету игра. В других может свидетельствовать о серьезных заболеваниях», – отметил он в беседе с «Радио 1».

Голубев подчеркнул, что даже если собака заигралась, ей не стоит позволять есть снег. Хозяевам следует отвлекать питомца лакомствами и приучать к командам, например «Нельзя».

Чаще всего собаки едят снег из-за жажды: после активных игр им просто хочется пить. В таких случаях рекомендуется брать с собой поилку. Иногда питомец исследует мир или пробует снег из любопытства, особенно щенки. Если собака увлеклась, внимание можно переключить на игрушки или другие занятия.

Иногда снег привлекает собак своим вкусом, как мороженое. В этом случае безопаснее предложить домашнее лакомство – например, замороженный йогурт без добавок в игрушке-конге.

Среди более опасных причин такого поведения могут быть проблемы с ЖКТ или нехватка минералов, а также попытка вызвать рвоту при раздражении желудка. В таких ситуациях важно наблюдать за поведением питомца и при необходимости обратиться к ветеринару.

Специалисты предупреждают, что снег может быть опасен: ледышки травмируют горло, а реагенты и антифриз – вызывают тяжелое отравление и ожоги внутренних органов. Поэтому во время прогулки, особенно в городе, нужно внимательно следить за собакой.