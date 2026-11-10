Кинолог объяснил, обладают ли собаки чувством юмора

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собакам свойственна особая форма поведения, которую можно считать аналогом человеческого чувства юмора. При этом специалист подчеркнул, что с научной точки зрения речь идёт не о полноценном юморе, а о специфических проявлениях игрового поведения.

«Они не способны выстраивать заковыристые шутки, но умеют демонстрировать игривое поддразнивание, издавать особый "смех" во время игры, а также распознавать человеческий смех», — сказал Голубев в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, склонность к подобным проявлениям может различаться в зависимости от породы. Одни собаки проявляют игривость заметно чаще других. Так, исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе подготовили собственный рейтинг наиболее игривых пород. В число лидеров вошли ирландский красный сеттер, золотистый ретривер, керн-терьер и пудель. Однако кинологи обращают внимание, что поведение каждого животного индивидуально и не всегда определяется его породной принадлежностью.

Голубев также отметил, что однозначно установить наличие у собак человеческого чувства юмора невозможно: животные не могут рассказать о своих эмоциях и восприятии происходящего. Приписывание им человеческих качеств считается антропоморфизмом. Тем не менее специалисты допускают, что питомцы способны получать удовольствие от игровых ситуаций, особенно когда происходящее не соответствует их ожиданиям.