Кинолог объяснил, обладают ли собаки чувством юмора
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собакам свойственна особая форма поведения, которую можно считать аналогом человеческого чувства юмора. При этом специалист подчеркнул, что с научной точки зрения речь идёт не о полноценном юморе, а о специфических проявлениях игрового поведения.
«Они не способны выстраивать заковыристые шутки, но умеют демонстрировать игривое поддразнивание, издавать особый "смех" во время игры, а также распознавать человеческий смех», — сказал Голубев в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, склонность к подобным проявлениям может различаться в зависимости от породы. Одни собаки проявляют игривость заметно чаще других. Так, исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе подготовили собственный рейтинг наиболее игривых пород. В число лидеров вошли ирландский красный сеттер, золотистый ретривер, керн-терьер и пудель. Однако кинологи обращают внимание, что поведение каждого животного индивидуально и не всегда определяется его породной принадлежностью.
Голубев также отметил, что однозначно установить наличие у собак человеческого чувства юмора невозможно: животные не могут рассказать о своих эмоциях и восприятии происходящего. Приписывание им человеческих качеств считается антропоморфизмом. Тем не менее специалисты допускают, что питомцы способны получать удовольствие от игровых ситуаций, особенно когда происходящее не соответствует их ожиданиям.