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Общество 14 февраля 2025 18:43

Кинолог объяснил, можно ли говорить о любви собак к хозяевам

Кинолог объяснил, можно ли говорить о любви собак к хозяевам
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Понять, испытывает ли собака эмоциональную привязанность к хозяину, можно по ее поведению. Если уподобить чувства питомца человеческим, их можно назвать любовью. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

«Собаки, действительно, могут быть преданы своему хозяину. Это можно понять по доверию питомца к человеку, по тому, с каким удовольствием она всякий раз выбирает хозяина для игры, как ждет его дома или просит ее успокоить в момент, когда испытывает страх», – пояснил специалист.

В частности, собаки доверяют тому, кого считают надежным лидером, и не нервничает рядом с ним. Животные готовы приносить хозяину свои игрушки, которыми обычно не хотят делиться, чтобы привлечь внимание или просто поиграть.

Кроме того, питомцы, испытывающие страх и тревогу, могут просить убежища у хозяина. А в обычных ситуациях собакам комфортно спать рядом с человеком, если они привязаны к нему. Помимо прочего, животные часто ждут хозяина с работы.

«<...> тот факт, что питомец привязывается к человеку, дарит свою дружбу и остается преданным до конца своих дней, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить», – резюмирует издание.

#собаки #домашние животные #полезная информация
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