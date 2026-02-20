Кинолог объяснил, когда учащенное дыхание собаки становится опасным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Учащенное дыхание у собак не всегда указывает на болезнь, но всегда является сигналом для хозяина. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Радио 1».

Он пояснил, что важно оценивать контекст: собака могла только что побегать, напугаться или радостно встретить хозяина. Если же питомец тяжело дышит в состоянии покоя, в прохладном помещении, при этом проявляет резкие изменения в поведении, медлить нельзя. В таких случаях лучше сразу показать животное ветеринару, чем потом жалеть о бездействии.

Голубев перечислил основные причины учащенного дыхания у собак:

Терморегуляция

Частое дыхание и высунутый язык помогают питомцу остыть после жары или активного бега. Обычно это быстро проходит, но важно не допустить перегрева или теплового удара, обеспечив тень и постоянный доступ к воде.

Эмоциональное возбуждение

Дыхание учащается при стрессе, перевозбуждении или радости. Например, собаки интенсивно дышат с высунутым языком в ветеринарной клинике или во время поездки в машине. Обычно это неопасно, но при чрезмерной тревоге ветеринар может порекомендовать легкие седативные средства.

Сердечно-сосудистые заболевания

Опасная причина учащенного дыхания – проблемы с сердцем и сосудами. Они чаще проявляются с возрастом, дыхание остается частым даже в покое. Недостаток кислорода может наблюдаться при анемии.

Пневмония и отек легких

Воспаление или скопление жидкости в легких сопровождаются кашлем, одышкой и заметными трудностями с дыханием. Это серьезные состояния, требующие немедленного обращения к ветеринару.

Эндокринные нарушения

При некоторых заболеваниях, например, синдроме Кушинга, сахарном диабете или гипотиреозе, одышка может быть одним из симптомов. Чаще всего она сопровождается жаждой, учащенным мочеиспусканием, изменением аппетита и веса.

Отравление

Учащенное дыхание может быть признаком тяжелой интоксикации, особенно если симптомы появились внезапно во время прогулки или сразу после возвращения с улицы. Дополнительно могут наблюдаться слюнотечение, рвота, нарушение координации, судороги, заваливание на бок. В таких случаях собаку нужно срочно доставить к ветеринару.

Анафилактический шок

Это самая опасная аллергическая реакция. Состояние развивается быстро, собаке становится крайне трудно дышать, требуется немедленная помощь ветеринара.

Голубев подчеркнул, что отличить обычное физиологическое учащение дыхания от опасного состояния непросто. Первый сигнал тревоги – дыхание учащается даже в покое, в прохладном помещении, а питомец при этом выглядит тревожным, напряженным или, наоборот, апатичным. В таких случаях, скорее всего, речь идет о патологии, которую игнорировать нельзя.