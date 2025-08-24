Кинолог объяснил, какие передачи собаки любят смотреть по телевизору

Собаки могут проявлять интерес к телевизору и даже иметь предпочтения среди передач, хотя раньше считалось, что они воспринимают экран лишь поверхностно. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

Голубев отметил, что животные видят телевизор иначе, чем люди: они различают меньше цветов из-за дихроматического зрения, а также по-разному реагируют на частоту кадров. Старые телевизоры с низкой частотой для собак выглядели как мерцающий экран, тогда как современные модели позволяют им различать объекты и даже распознавать эмоции.

При этом реакция питомцев зависит от их характера. Более активные и возбудимые собаки чаще следят за движущимися объектами, а тревожные – сильнее реагируют на звуки и неодушевленные стимулы, например – звонок в дверь или автомобильный сигнал.

Голубев подчеркнул, что основной источник информации для животных – обоняние, однако их зрение тоже достаточно развито для того, чтобы фокусироваться на интересных объектах, особенно на большом экране и при высокой частоте кадров.

Чаще всего внимание собак привлекают передачи о животных и спортивные состязания, тогда как мультфильмы они воспринимают хуже из-за сложности интерпретации вымышленных героев. Популярность у питомцев также объясняется тем, что в подобных передачах много природных оттенков – синего, зеленого и желтого, которые собаки различают лучше.

По словам эксперта, знание особенностей восприятия животных используется не только маркетологами, но и может быть полезно в быту или при содержании собак в приютах. Просмотр телевизора помогает снизить тревожность питомцев в отсутствие хозяев, хотя основным методом социализации он быть не должен.

Вреда от просмотра ТВ для собак специалисты не выявили. Исключением становятся лишь пугающие сцены, которые могут вызвать стресс у животного. В таких случаях Голубев рекомендует переключить канал или вовсе выключить телевизор. Он также подчеркнул, что экран не должен заменять полноценные прогулки, игры и упражнения.