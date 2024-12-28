Кинолог объяснил, как выбрать передержку для собаки на Новый год

Лучшим вариантом передержки, если владельцу собаки приходится уезжать без нее на Новый год, является оставление питомца у друга или родственника, которого он знает. Об этом рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, так получится минимизировать стресс для животного от смены обстановки и окружающих людей. Но, оставляя питомца с близкими людьми, необходимо убедиться, что они смогут ухаживать за собакой. В связи с этим кинолог посоветовал заранее обговорить все нюансы.

Эксперт также посоветовал рассмотреть вопрос передержки за городом и при невозможности оставить собаку у родных или друзей выбрать один из дрессировочных центров. Там работают профессиональные кинологи, которые точно знают, как общаться с животным.

«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве», — отметил Голубев, добавив, что сотрудники должны иметь необходимую квалификацию

«Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки», — подчеркнул он. Маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех животных, у кого есть проблемы с поведением, президент Российской кинологической федерации рекомендовал брать с собой.