Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кинолог объяснил, как выбрать передержку для собаки на Новый год
Лучшим вариантом передержки, если владельцу собаки приходится уезжать без нее на Новый год, является оставление питомца у друга или родственника, которого он знает. Об этом рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам специалиста, так получится минимизировать стресс для животного от смены обстановки и окружающих людей. Но, оставляя питомца с близкими людьми, необходимо убедиться, что они смогут ухаживать за собакой. В связи с этим кинолог посоветовал заранее обговорить все нюансы.
Эксперт также посоветовал рассмотреть вопрос передержки за городом и при невозможности оставить собаку у родных или друзей выбрать один из дрессировочных центров. Там работают профессиональные кинологи, которые точно знают, как общаться с животным.
«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве», — отметил Голубев, добавив, что сотрудники должны иметь необходимую квалификацию
«Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки», — подчеркнул он. Маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех животных, у кого есть проблемы с поведением, президент Российской кинологической федерации рекомендовал брать с собой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»