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Общество 28 февраля 2025 23:58

Кинолог объяснил, как научить собаку сообщать о своих желаниях

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Кинолог объяснил, как научить собаку сообщать о своих желаниях
Фото: © «Татар-информ»

Научить собаку сообщать о своих желаниях возможно, для этого следует использовать специальные голосовые кнопки. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Радио 1».

«Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие», – заметил специалист.

Кнопки для собак – это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать питомца. На каждой из кнопок можно записать любое слово (например, «Гулять», «Есть», «Играть»), и оно будет воспроизводиться при нажатии на нее.

По мнению создателей голосовых кнопок, с их помощью можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с собакой. Хозяин может как давать животному команду с помощью кнопки, так и получать просьбу от него.

#собаки #кинологи
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