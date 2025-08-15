Кинолог объяснил интерес собак к тапкам и носкам

Особый интерес собаки к тапкам и носкам связан с реакцией хозяина. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

«Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра – а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь», – пояснил специалист.

По словам эксперта, подобные действия не ассоциируются у собак с воровством, а щенки особенно любознательны. А выбор тапок и носков обусловлен тем, что они пахнут хозяином и их легко унести. К тому же многих питомцев успокаивает человеческий запах, и они стремятся завладеть вещью, которая обладает им.

Но всё же чаще всего собака утаскивает тапку или носок, стремясь привлечь внимание и начать игру, уточнил кинолог.

При этом он дал рекомендации, как следует вести себя хозяевам. Необходимо либо разрешить собаке эту игру, либо не поощрять ее возбуждение с самого начала. Нужно не реагировать бурно, а спокойно забрать предмет через некоторое время. Если щенок уже начал грызть утащенную вещь, надо дать команду «Нельзя», забрать ее и вознаградить за послушание лакомством.

Впрочем, такое поведение означает, что питомцу не хватает внимания и активности. От владельца потребуется больше заниматься с ним: гулять, играть в мяч, предлагать развивающие игрушки.

Если же собака портит вещи в отсутствие хозяина, это может быть опасным для ее жизни, если она проглотит что-то несъедобное. Понадобится как убрать опасные предметы из зоны доступа, так и скорректировать обращение с питомцем, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Ему надо предоставить прочные игрушки и безопасное место.

«Главное – не ругать питомца за такое поведение. Для него это естественно, и он просто не поймёт, в чём провинился, а только получит стресс. Важно понять причину и не закреплять нежелательное поведение», – подытожил Голубев.