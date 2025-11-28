Кинолог объяснил, что пережитый голод может вызвать у собак проблемы с пищевым поведением

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У собак, которые в прошлом сталкивались с голодом, со временем может формироваться нездоровое отношение к пище. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит «Радио 1».

Такие животные нередко едят больше нормы и начинают агрессивно защищать еду. Он также указал, что дрессировки на выдержку, когда питомцу разрешают есть только по команде, считаются вредными и не должны использоваться ради демонстрации навыков, поскольку основное кормление не должно становиться инструментом манипуляции.

Эксперт объяснил, что любые изменения аппетита или режима питания – повод обратить внимание на здоровье животного. Нормальная собака не должна ни переедать, выпрашивая еду, ни отказываться от нее. Кроме того, насторожить должны попытки поедать несъедобные предметы или траву для провоцирования рвоты.

Среди основных причин нарушений пищевого поведения Голубев выделил стресс и посттравматические состояния. Если питомец пережил голод или регулярно сталкивается с тревожными факторами, его отношение к еде может резко измениться.

Даже мелкие стрессоры, например попытки отнять корм или помехи во время приема пищи, способны вызвать агрессию как защитную реакцию.

Также на пищевое поведение влияют болезни – от паразитарных инвазий до эндокринных нарушений. Регулярные попытки вызвать рвоту с помощью травы могут свидетельствовать о проблемах ЖКТ, а дефицит полезных веществ иногда приводит к желанию есть несъедобные предметы или фекалии.

Чтобы избежать нарушений, Голубев рекомендовал регулярно показывать собаку ветеринару, соблюдать график вакцинации и обрабатывать животное от паразитов раз в три месяца.

Он подчеркнул важность четкой системы кормления: рацион должен быть нормирован по граммам с учетом возраста, размера и веса питомца. Щенкам требуется 5-6 приемов пищи, взрослым – 2-3.

Кормление, по его словам, должно происходить в одни и те же часы и сопровождаться привычным ритуалом, например после прогулки. В это время животное не должно испытывать беспокойства или отвлекающих факторов. Прием пищи не должен превращаться в задачу, усилия или «зарабатывание еды» – исключение составляют только лакомства во время дрессировок.

Голубев подчеркнул, что нарушения пищевого поведения – серьезная проблема, влияющая на весь организм. Он рекомендовал хозяевам не игнорировать тревожные признаки, сначала исключить заболевания, а затем скорректировать режим кормления и устранить возможные триггеры, чтобы сделать процесс питания спокойным и привычным для питомца.