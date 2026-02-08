Кинолог объяснил, чем восприятие мира у собак отличается от человеческого

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собаки воспринимают окружающий мир иначе, чем люди, поскольку не обладают абстрактным мышлением и используют органы чувств по-другому. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, у животных есть собственный субъективный мир восприятия – так называемый «умвельт». Несмотря на то что собака живет рядом с человеком, она «считывает» происходящее иначе из-за отличий в работе органов чувств. При этом, отметил кинолог, человек может попытаться понять эту картину мира, тогда как сами собаки действуют исключительно в рамках своих ощущений.

Голубев подчеркнул, что главная ошибка владельцев – очеловечивание питомцев. Попытки объяснять поведение собак человеческой логикой не работают, так как для них запахи, звуки и сигналы важнее визуальной картины.

Ключевую роль в восприятии мира играет обоняние: если для человека запахи – фон, то для собаки это основной источник информации. Потеря нюха, по словам эксперта, для животного может быть тяжелее, чем утрата зрения.

«Работает это следующим образом: мы заходим в комнату и видим общую картину: предметы мебели, сочетание цветов, неубранные вещи, пыль. Питомец же благодаря носу воспринимает это совсем иначе: здесь сидел недавно кот, до этого он пытался рыться в моей миске, тут лежал кусочек сыра, но его уже подняли, а здесь младший хозяин сидел над какими-то тетрадками, грустил и плакал», – пояснил Голубев.

Кинолог также напомнил, что собаки различают цвета, но их зрение смещено в сторону синего и желтого спектра, тогда как красный и зеленый выглядят для них приглушенно. Слух у животных развит лучше, чем у человека, из-за чего резкие звуки могут причинять им боль.

«Мир для них намного громче нашего. Именно поэтому кричать и повышать голос на них бывает бессмысленно – они отлично слышат и понимают, даже если вы просто говорите строго, но тихо», – добавил он.

Кроме того, собаки не понимают понятий «вчера» и «завтра» и не испытывают чувства вины, подчеркнул Голубев. Поэтому наказывать питомца имеет смысл только в момент проступка, а не спустя время.