Кинолог назвал три причины бесконтрольного лая собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал три причины бесконтрольного лая собаки.

По словам эксперта, которые приводит «Радио 1», питомец может лаять из-за стресса или тревоги. Причем напугать животное может все: от неизвестной обстановки до окружения.

Также «четвероногий друг» может защищать территорию при помощи лая. При этом, в таких ситуациях животное защищает не только себя, но и хозяев.

Третья причина лая – дефицит физических нагрузок. Когда с собакой мало гуляют и не уделяют ей внимание, то он начинает привлекать к себе его через лай, объяснил Голбев.

Для решения данной проблемы, в первую очередь, проверьте здоровье собаки. Потом следует пересмотреть свой подход к воспитанию и к распорядку дня животного. Так, можно больше играть с питомцем во время прогулок. Еще хозяева могут купить животному игрушки для самостоятельных занятий.

Если после всего вышеперечисленного проблема не ушла, то обратитесь за помощью к специалисту.