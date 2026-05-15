Кинолог назвал пять признаков проблем с зубами у собак

Проблемы с зубами остаются одной из самых распространенных причин дискомфорта у собак, при этом питомец не может напрямую сообщить о боли. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, по каким признакам владельцы могут заподозрить заболевания полости рта у животных.

По словам специалиста, уход за собакой обязательно должен включать регулярную чистку зубов специальной пастой или гелем с использованием щетки.

«Процедура не всегда нравится собакам, и очень важно не упустить момент и приучить ее к чистке еще в раннем возрасте. Без этой процедуры визит к ветеринарному врачу однажды точно обеспечен», – сказал Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Одним из первых симптомов проблем с зубами кинолог назвал изменения в пищевом поведении. Если собака начинает есть осторожнее, отказывается от твердого корма или предпочитает влажный, это может свидетельствовать о боли в полости рта.

Еще один тревожный сигнал – резкий неприятный запах. У здоровой собаки может быть специфический запах из пасти, однако он не должен быть гнилостным. Такой симптом часто указывает на зубной камень, кариес или воспалительный процесс.

Специалист также обратил внимание на изменение цвета зубов. Желтый налет со временем может превратиться в темные отложения, что говорит о запущенной стадии заболевания и необходимости профессиональной чистки у ветеринарного врача.

Кроме того, поводом для беспокойства могут стать зуд в области морды и попытки собаки тереться о предметы или чесать пасть лапами. Такое поведение нередко ошибочно принимают за проявление аллергии.

Еще одним характерным симптомом Голубев назвал кровоточивость десен. Если вода в миске приобретает розовый оттенок или следы крови появляются на игрушках, у питомца может развиваться гингивит.

«Помните, что лечение и даже чистка в кабинете ветеринара проводятся под общим наркозом. Это довольно серьезные процедуры, требующие подготовки, сдачи анализов и оценки работы сердца. Лучше предотвратить проблему и следить за состоянием зубов в домашних условиях, не забывать о гигиене», – резюмировал кинолог.