Кинолог назвал оптимальный возраст для передачи щенка хозяевам

Оптимальный возраст для передачи щенка в семью составляет 2,5-3 месяца, и опасения по поводу того, что щенки или их мать будут страдать от разлуки, не имеют оснований. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что подобные переживания – проявление антропоморфизма, когда животным приписываются человеческие качества. По словам эксперта, у людей родительские связи сохраняются на протяжении всей жизни, тогда как у собак длительная привязанность к потомству не только не требуется, но и может быть биологически опасна для их выживания и адаптации.

Голубев также назвал мифом распространенное мнение о том, что каждая собака должна хотя бы раз иметь потомство. Он подчеркнул, что беременность и роды – тяжелый процесс, ослабляющий организм питомца. Заниматься разведением, по его словам, должны только профессиональные заводчики для сохранения породных качеств.

Говоря о характере эмоциональных связей, президент РКФ уточнил, что собаки формируют их прежде всего с человеком, тогда как забота о щенках ограничена периодом их беспомощности – примерно двумя месяцами вскармливания. После перехода малышей на прикорм и начала социализации материнская привязанность постепенно ослабевает.

По словам Голубева, в условиях одомашнивания этот инстинкт еще больше ослаб, а хозяин занимает для питомца главенствующее место. После завершения вскармливания собака обычно становится спокойнее.

Эксперт подчеркнул, что приобретать щенка в возрасте до двух месяцев нельзя: в это время он еще зависит от матери и должен пройти у заводчика первую вакцинацию. По его словам, оптимальный срок передачи животного в семью – около трех месяцев, когда щенок готов к социализации, а мать переключает внимание на другие потребности.