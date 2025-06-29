Кинолог напомнил о летних опасностях для собак и дал советы владельцам

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от летних рисков и напомнил, что теплый сезон требует особого внимания к состоянию питомца. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что, хотя точной статистики по смертности животных в зависимости от времени года нет, в аномально жаркие периоды, как, например, летом 2010 года, в Москве фиксировалось повышение смертности домашних животных на 20-30%.

По словам эксперта, лето увеличивает не только число прогулок и поездок с питомцами, но и риск для их здоровья. Основной опасностью он назвал жару: температура выше 27 градусов может нанести серьезный вред животному. Голубев посоветовал перестроить график прогулок, выходить на улицу утром или вечером, избегать прямого солнца и следить за доступом к чистой воде. Смачивать собаке лапы, нос и уши в жару допустимо, а вот полностью обливать – нет, чтобы не создать эффект парника под шерстью.

Кинолог добавил, что лето может спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у собак с проблемами сердца и легких. В таких случаях он рекомендовал заранее проконсультироваться с ветеринаром – специалист подберет поддерживающие препараты или, если необходимо, назначит кислородную маску для облегчения дыхания.

Среди других рисков Голубев назвал укусы насекомых, паразитов и возможность аллергических реакций, например, на укусы пчел. Он подчеркнул, что вакцинация и профилактическая обработка перед сезоном обязательны, но даже они не дают полной гарантии защиты.

Особое внимание президент РКФ уделил риску перегрева в автомобиле. Он напомнил, что оставлять животное в машине даже на пару минут недопустимо – салон быстро нагревается и становится смертельно опасным. Также он предостерег от идеи выпускать собаку гулять без поводка на незнакомых территориях: прогулка может закончиться попаданием под машину или в открытый водоем. Самовыгул он приравнял по опасности к тому, как если бы маленького ребенка отпустили гулять одного.

Голубев также предостерег от оставления животных на балконе: перегрев, риск падения и недостаток контроля делают такие меры опасными и недопустимыми.