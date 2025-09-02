Кинолог Малиновский рассказал, как выбрать корм для собаки

Фото: © «Татар-информ»

При выборе корма нужно учесть множество факторов: особенности породы, физические нагрузки, склонность к аллергии и многое другое, поэтому, чтобы выбрать качественный корм для питомца, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром или заводчиком. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

«Корма могут быть обычными и категории премиум, а также гипоаллергенными. Если ваша собака не склонна к аллергии, то особых требований к корму можно не предъявлять. Однако если собака склонна к аллергии, то нужно выбирать гипоаллергенный корм, который подойдет именно вашей собаке. Отмечу, что есть производители, которые при производстве корма используют белки и жиры не более чем из одного-двух источников. Это залог того, что корм является гипоаллергенным», – рассказал собеседник агентства.

Также при выборе корма стоит учесть и регион проживания. По словам кинолога, не во всех регионах присутствует вся линейка кормов.

«Вообще с кормами у нас полный порядок в стране. Более того, те корма для собак, которые продаются в России, соответствуют более высоким стандартам, чем корма, продающиеся за рубежом. Если к нам сюда завозят иностранные корма, то они соответствуют всем стандартам, которые в РФ утверждены», – резюмировал Малиновский.