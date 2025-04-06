Кинолог Голубев рассказал, зачем собакам страховка и как выбрать подходящую

Все больше владельцев собак, воспринимающих своих питомцев как полноправных членов семьи, задумываются о страховании их жизни и здоровья. Такая услуга может оказаться действительно полезной, однако у нее есть и особенности, которые стоит учитывать – в том числе с точки зрения финансов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Голубев говорит, что если раньше страхование собаки казалось прихотью звезд и богатых людей, то сегодня это становится все более распространенной практикой. Многие хозяева стремятся обеспечить дополнительную защиту любимцу: в случае болезни, нападения другой собаки или при путешествиях за границу.

По его словам, некоторые владельцы оформляют страховку на случай кражи животного или даже смерти. Хотя в последнем случае остается открытым вопрос: способна ли страховая выплата хоть как-то смягчить душевную боль от утраты верного друга.

Выбирая страховой полис, Голубев советует ориентироваться на породу, возраст и образ жизни собаки. Для спокойного домашнего питомца может оказаться избыточной расширенная страховка со множеством опций. А вот владельцам, которые много времени проводят с собакой на улице, часто путешествуют или участвуют в выставках, наоборот, стоит рассмотреть расширенный пакет, включающий защиту от травм, нападений других животных и прочих рисков.

Также, по словам кинолога, особое внимание стоит уделить страхованию собак, взятых из приютов: они чаще болеют, а лечение может вылиться в значительные расходы. В таких случаях полис на случай болезни может значительно облегчить заботу о питомце.

Голубев подчеркнул, что не стоит отказываться от дополнительных опций, таких как телеветеринария и онлайн-консультации. Большинство бытовых проблем можно решить дистанционно, без визита к ветеринару, что поможет сэкономить время и деньги.

Однако возраст питомца тоже имеет значение: большинство страховых компаний не берутся страховать собак старше 8-10 лет. Также полис нельзя оформить на совсем маленьких щенков – минимальный возраст составляет, как правило, 2-3 месяца.

Кроме того, многие страховые полисы включают так называемую финансовую франшизу – это сумма, которую владелец собаки оплачивает самостоятельно при наступлении страхового случая, а компания покрывает только превышение. Поэтому важно внимательно изучать условия страхования, ограничения и лимиты, чтобы не попасть в неприятную финансовую ситуацию.

Голубев подытожил, что собаки в течение своей жизни подвергаются большему количеству рисков, чем люди, поэтому страхование домашнего животного – разумный шаг. Главное – обращаться в надежные страховые компании или государственные банки, где такие услуги уже доступны.