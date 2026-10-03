Кинолог Голубев рассказал, как защитить питомца после смерти хозяина

Владельцам собак, которые хотят заранее позаботиться о питомце на случай своей смерти, стоит выбрать будущего опекуна и постепенно познакомить его с животным. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, главная сложность связана с юридическим статусом животных. По закону они считаются имуществом и не могут быть наследниками, поэтому владельцы не могут оставить собаке квартиру или деньги напрямую. При этом в завещании можно предусмотреть обязанность конкретного человека заботиться о питомце.

Самый простой вариант – заранее договориться с родственником или другом, которому владелец доверяет. Если будущий хозяин не слишком хорошо знаком собаке, Голубев рекомендует постепенно приучать животное к нему: приглашать человека в гости, а затем ненадолго оставлять питомца на передержку. Это поможет снизить стресс при резкой смене хозяина.

Более формально защитить интересы животного можно с помощью завещания. В нем разрешается указать человека, которому перейдет собака, однако само по себе такое распоряжение не обязывает нового владельца обеспечивать питомцу необходимый уход. Для этого можно использовать завещательное возложение – прямо прописать обязанность содержать животное, обеспечивать его уход и ветеринарную помощь. При неисполнении этих условий заинтересованные лица смогут обратиться в суд.

Еще один вариант – завещательный отказ. В этом случае наследнику можно передать имущество с условием, что он будет выделять определенную сумму на содержание собаки.

Голубев советует заранее обсудить будущую опеку с выбранным человеком, оформить необходимые положения в завещании и назначить душеприказчика, который будет следить за исполнением последней воли. Кроме того, для питомца стоит подготовить отдельную папку с ветеринарным паспортом, документами, контактами врачей, информацией о заболеваниях и аллергиях, а также рекомендациями по уходу.

По словам кинолога, такая подготовка может быть эмоционально тяжелой, однако поможет избежать неопределенности и стресса для животного после смерти владельца.