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Общество 4 сентября 2026 05:31

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на гостей

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Игнорирование собаки в момент прыжка на человека может помочь отучить питомца от такого поведения, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом со ссылкой на РИАМО сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, когда собака пытается запрыгнуть на гостя, хозяину следует скрестить руки на груди, отвернуться и не смотреть на животное. Такая реакция должна показать питомцу, что подобное приветствие не вызывает ответной реакции.

«Только так животное поймет, что его приветствие не находит отклика. Однако это правило не сработает, если собака уже слишком крупная и может сбить с ног – в таких случаях помогают только короткий поводок и контроль хозяина», – сказал Голубев.

Кинолог отметил, что после того, как собака опустила лапы, ее необходимо сразу похвалить и погладить. Если питомец снова пытается прыгнуть, упражнение с игнорированием следует повторить.

Дополнительно Голубев рекомендует отрабатывать команду «сидеть», поощряя животное лакомством.

«Закрепляя такое поведение, следует учитывать, что собака может запрыгнуть на людей не только дома, но и на улице. Никто не будет рад, если его испачкают грязными лапами. Наконец, многие просто боятся животных. Поэтому такое эмоциональное приветствие со стороны питомца нужно обязательно исправлять, желательно сразу на начальном этапе», – отметил специалист.

Если питомец сильно перевозбужден во время прихода гостей, его можно отвлечь: Голубев советует перед входом человека раскидать корм в стороне от двери.

По словам кинолога, щенок способен освоить правильную модель поведения после нескольких положительных закреплений. Взрослой собаке для формирования привычки могут потребоваться две-три недели ежедневных тренировок с разными людьми.

#кинологи #собаки
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