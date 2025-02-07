Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку обдирать обои

Нет физической активности, нет режима, скука, страх и стресс – это топ причин, из-за которых собака обдирает обои, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чьи слова приводит «Радио 1».

В таких ситуациях он посоветовал не ругать и не наказывать питомца, а просто сказать ему: «Фу!», «Нельзя!» и отправить собаку на место. Однако потом проанализируйте свой метод воспитания любимца.

Если проблема в графике выгула и режиме, то скорректируйте их: пересмотрите свой подход к занятиям с питомцем, дрессируйте его дополнительно на спецплощадках.

Если причина в скуке, то купите собаке интерактивные игрушки, с которыми она сможет играть самостоятельно. Если животное обдирает обои из-за стресса, то устраните вызывающие беспокойство факторы или проверьте здоровье любимца.