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Общество 7 февраля 2025 21:35

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку обдирать обои

Нет физической активности, нет режима, скука, страх и стресс – это топ причин, из-за которых собака обдирает обои, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чьи слова приводит «Радио 1».

В таких ситуациях он посоветовал не ругать и не наказывать питомца, а просто сказать ему: «Фу!», «Нельзя!» и отправить собаку на место. Однако потом проанализируйте свой метод воспитания любимца.

Если проблема в графике выгула и режиме, то скорректируйте их: пересмотрите свой подход к занятиям с питомцем, дрессируйте его дополнительно на спецплощадках.

Если причина в скуке, то купите собаке интерактивные игрушки, с которыми она сможет играть самостоятельно. Если животное обдирает обои из-за стресса, то устраните вызывающие беспокойство факторы или проверьте здоровье любимца.

#собака #кинологи #советы #полезная информация
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