Кинолог Голубев рассказал, как отличить нормальный сон собаки от симптомов заболеваний

Сон собаки включает несколько фаз, одна из которых называется фазой быстрого сна или REM. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит «Радио 1»

Он пояснил, что именно в эту фазу у питомца могут подергиваться лапы, быстро двигаться глаза, собака может тихо скулить или даже подвывать, что обычно свидетельствует о том, что животное видит сон. По его словам, с помощью этой фазы мозг собаки обрабатывает полученную информацию.

Ученые предполагают, что в своих снах собаки, скорее всего, переживают уже произошедшие события, которые не всегда бывают приятными. Животное, пережившее стресс, может даже страдать от кошмаров. В этом плане сон собак напоминает человеческий.

Владимир Голубев отметил, что если владелец замечает, что собака скулит, дергается или перебирает лапами во сне, значит, она находится в фазе глубокого сна, которая обычно длится не более пяти минут. В это время лучше не вмешиваться, но нужно следить, чтобы питомец не травмировался.

Резкое пробуждение собаки может вызвать выброс адреналина и стресс, и в состоянии растерянности животное может не узнать хозяина и даже укусить.

Если же фаза быстрого сна длится слишком долго или повторяется часто – что бывает у собак с психологической травмой – можно тихо позвать питомца по имени или аккуратно положить руку на тело. Обычно это помогает собаке проснуться без резкой реакции.

Президент кинологической федерации предупредил, что при учащении кошмаров или если собака пережила сильный стресс в прошлом, возможно развитие тревожного расстройства или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В таких случаях важно обратиться к ветеринару для исключения серьёзных нарушений. Лечение будет направлено прежде всего на восстановление чувства безопасности, что зависит от домашней обстановки и внимания хозяев. Если собака от природы робкая, может потребоваться помощь специалиста по коррекции поведения.

Голубев подчеркнул, что сама по себе фаза глубокого сна – нормальное явление, и бояться ее не стоит. Тревогу должны вызывать сопутствующие симптомы, такие как недержание мочи во сне, пена изо рта или затрудненное дыхание при пробуждении. В таких случаях необходима консультация ветеринара.