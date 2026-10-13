Кинолог Голубев рассказал, как на собаках сказывается сокращение светового дня

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Сокращение светового дня осенью сказывается на поведении даже здоровых собак. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

«Если собака отказывается от еды, проявляет беспокойство, апатию или агрессию – это повод обратиться к ветеринарному врачу», – напомнил вместе с тем специалист.

Кинолог также перечислил последствия сокращения светового дня. Так, оно увеличивает желание питомца отдыхать и спать. Нередко наблюдаемое сокращение расхода энергии может привести к набору лишнего веса. В таком случае можно посоветоваться с ветеринарным врачом, чтобы скорректировать рацион.

Аппетит же осенью тоже меняется, но по-разному. Одни животные начинают есть меньше, тогда как другие – больше, чтобы запастись на зиму. Соответственно, порции надо контролировать, так как порой собаки не знают меры.

Иные питомцы с приходом осени могут переходить к деструктивному поведению. Чаще всего это происходит из-за снижения физической активности и вызванной им скуки.

Кроме того, многие собаки хуже видят в темноте, и в результате чувствуют себя менее уверенными при уменьшении светового дня, добавил специалист.

«Самое важное – стараться поддерживать стабильный режим кормления и прогулок. <...> Если погода мешает как следует погулять, заменяйте занятия на улице на игры и головоломки дома. Искусственное освещение создает иллюзию более длительного дня. В темное время суток можно использовать светящийся ошейник <...>», – дал несколько советов владельцам собак на осень кинолог.

Ранее Владимир Голубев объяснил, почему у питомцев меняется поведение в холода.