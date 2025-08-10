Кинолог Голубев призвал владельцев собак убирать за питомцами на прогулке

Каждый владелец собаки обязан убирать за своим питомцем во время прогулки. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это вопрос воспитания и культурного поведения. Голубев выразил удивление, что некоторые взрослые люди, решив завести собаку, не учитывают необходимость элементарного ухода на улице. Голубев добавил, что оставленные экскременты опасны не только для других животных, но и для людей и растений.

Кинолог подчеркнул, что собачьи фекалии нельзя считать удобрением, так как они не содержат полезных веществ и, согласно последним исследованиям, представляют экологическую угрозу – загрязняют водоемы и препятствуют росту растений. Он напомнил, что в дикой природе действует своя цепочка взаимодействий, к которой домашние собаки уже не относятся, поэтому сравнивать их с дикими животными некорректно.

По словам президента РКФ, собаки нередко пробуют на улице отходы, включая фекалии, а также могут валяться в дурно пахнущих местах. Это создает риск заражения других животных, особенно с хроническими заболеваниями. В экскрементах могут находиться паразиты и инфекции, от которых не всегда защищает вакцинация. Голубев предупредил, что болезнь, появившаяся у одной собаки, может быстро распространиться на других.

Он также отметил, что опасность существует и для людей: инфекцию можно принести домой на подошвах обуви, а при наличии маленьких детей риск возрастает. Кроме того, ветер способен разносить сухие частицы с остатками кала, что приводит к загрязнению воздуха.

Голубев обратил внимание и на эстетическую сторону вопроса. По его словам, после схода снега улицы нередко оказываются загрязненными, а весной горожане сталкиваются с неприятными последствиями зимней неубранности.

Президент РКФ напомнил, что Федеральный закон об ответственном обращении с животными обязывает владельцев убирать за своими питомцами, а нарушение влечет административную ответственность.

Для удобства уборки, по его мнению, в парках должны быть установлены пакеты и урны, однако главным условием остается личная ответственность хозяина. Он посоветовал владельцам собак носить с собой пакеты, например, в брелоке со встроенным рулоном.