Кинолог Голубев предупредил об опасности пасхальных угощений для собак

Собакам нельзя давать еду со стола, особенно праздничные блюда, и делать исключения не стоит даже по особым поводам, включая Пасху. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

В праздничные дни ветеринарные клиники фиксируют рост обращений владельцев домашних животных. Он объяснил это тем, что люди часто забывают: человек и собака – разные виды, и их питание должно отличаться. Продукты, которые безопасны для человека, могут вызвать у питомца отравление. Даже если отдельные случаи обходятся без последствий, это скорее удачное исключение, которое не стоит повторять.

Особенно опасными для собак эксперт назвал куличи. Сахарная глазурь содержит простые углеводы, которые плохо усваиваются организмом животных. Если глазурь шоколадная, в ней может присутствовать теобромин – вещество, опасное для жизни собак.

Отдельную угрозу представляет изюм, часто используемый в выпечке. Он способен вызвать острую почечную недостаточность, причем даже одна-две ягоды могут быть опасны для собаки весом около 10 килограммов. Сдоба в целом провоцирует брожение и расстройства пищеварения. Орехи также нежелательны из-за высокого содержания жиров, а такие виды, как макадамия и мускатный орех, токсичны для животных.

Хотя творог сам по себе может быть полезен, творожная пасха с добавлением сахара, цукатов, сливок и сметаны может привести к развитию острого панкреатита.

Владимир Голубев также обратил внимание на опасность луковой шелухи, которую часто используют для окрашивания яиц. Употребление лука и даже воды, в которой варились яйца, может вызвать у собак гемолитическую анемию, причем симптомы иногда проявляются лишь спустя несколько дней. Пищевые красители тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшое количество такой пищи может навредить, особенно маленьким собакам. Он отметил, что владельцам важно следить, чтобы еда не попадала на пол, не поддаваться на «просьбы» питомца и не позволять гостям подкармливать животных. По его словам, лечение, например, панкреатита проходит тяжело, длительно и требует значительных затрат, поэтому одна ошибка может привести к серьезным последствиям.

Тем, кто все же хочет порадовать питомца в праздник, специалист посоветовал ограничиться нежирным творогом без добавок или аналогичным йогуртом. Он добавил, что чем проще рацион собаки, тем он безопаснее.