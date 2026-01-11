Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак заранее планировать расходы на питомца

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Содержание собаки может обходиться владельцам довольно дорого – многое зависит от породы и индивидуальных особенностей питомца. Эти расходы стоит продумывать заранее, в идеале – минимум на год вперед. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит «РИА Новости».

Потребности у собак и их владельцев сильно различаются, поэтому вывести среднюю стоимость содержания питомца практически невозможно. При этом владельцы небольших собак чаще всего тратят меньше, в первую очередь из-за меньших объемов корма.

Планируя завести собаку, важно заранее оценить, во сколько обойдется содержание конкретной породы, и понимать, на каких расходах экономить не получится, отметил Голубев.

Он разделил траты на несколько категорий. К основным относятся расходы, от которых отказаться невозможно. В первую очередь это питание – самая затратная статья, а также ветеринарные услуги.

Голубев напомнил, что собаке необходимо проходить ежегодную вакцинацию и профилактический осмотр, а раз в три месяца – обрабатывать питомца антипаразитарными средствами. При наличии заболеваний к этим расходам добавляются затраты на лекарства.

Частота визитов к грумеру также зависит от породы. Одним собакам стрижка требуется ежемесячно, другим – раз в три месяца, но в любом случае эти расходы остаются обязательными. Кроме того, всем собакам необходимы средства ухода – шампуни, пенки для мытья лап и зубные пасты, которые, как правило, быстро заканчиваются.

К периодическим расходам, не имеющим строгой регулярности, президент РКФ отнес одежду и амуницию. Некоторые предметы служат несколько лет, а необходимость в них зависит от породы. Например, не всем собакам требуется зимняя одежда, но для некоторых она обязательна. Также зимой владельцам придется тратиться на защиту лап – это могут быть ботинки или специальный воск.

В эту же категорию входят игрушки: одни быстро приходят в негодность, другие могут использоваться несколько лет, поэтому их покупают по мере необходимости.

Отдельно Голубев выделил непредвиденные расходы. По его словам, никто не застрахован от несчастных случаев: собаке может потребоваться срочный визит к ветеринару, госпитализация или сложная операция. Стоимость таких услуг может начинаться с нескольких десятков тысяч рублей и выше. Именно на такую сумму, подчеркнул он, стоит ориентироваться при формировании резервного фонда.

Владельцам собак кинолог посоветовал проанализировать траты за прошедший год и вести учет всех расходов на питомца – например, в банковском приложении или отдельном блокноте. В ряде случаев имеет смысл оформить страховку для собаки, особенно если у нее есть хронические заболевания или она участвует в выставках.

В долгосрочной перспективе такой подход может оказаться финансово выгодным. Резерв на непредвиденные расходы Голубев рекомендовал пополнять ежемесячно.