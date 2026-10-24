Кинолог Голубев объяснил, сколько часов в сутки должны спать собаки

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Продолжительность сна собак зависит от их возраста и состояния здоровья. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, сон занимает значительную часть жизни собак, поэтому владельцам не стоит беспокоиться, что питомец будет постоянно требовать внимания. В течение дня животные неоднократно отдыхают, что позволяет хозяевам заниматься своими делами.

«Да, внимания будет много, но все-таки животные в течение дня еще и много отдыхают, позволяя вам заниматься своими делами», – отметил Голубев в беседе с «Радио 1».

Наибольшая потребность во сне наблюдается у щенков. В первые месяцы жизни они могут отдыхать по 18–20 часов в сутки, поскольку сон необходим для роста и развития. Новорожденные щенки спят еще больше – до 22 часов. Взрослым здоровым собакам обычно достаточно 12–16 часов отдыха, а у пожилых животных эта продолжительность снова увеличивается до 16–18 часов.

С возрастом сон питомцев может становиться более чутким и прерывистым. Однако подобные изменения иногда связаны не только с естественными процессами старения, но и с болью или другими проблемами со здоровьем. Поэтому Голубев рекомендовал показывать пожилых собак ветеринарному врачу не реже одного раза в полгода.

Специалист также объяснил, что частые пробуждения не обязательно свидетельствуют о нарушении сна. Большую часть времени собаки проводят в поверхностной фазе отдыха. Во время быстрого сна у них могут подергиваться веки, губы и лапы. Это нормальная реакция нервной системы, и будить животное в такой момент не следует.

Поводом для беспокойства может стать изменение привычного поведения. Если собака долго не может уснуть, бесцельно ходит по квартире или, напротив, с трудом просыпается и остается вялой после отдыха, необходимо выяснить причину. Насторожить владельца должны также потеря аппетита и снижение интереса к играм на фоне увеличения продолжительности сна.

Для полноценного отдыха питомцу необходимы физические нагрузки, соответствующие его породе и возрасту, удобное место без сквозняков и яркого света, а также возможность спокойно спать без вмешательства человека. Подстилка или одеяло с привычным запахом помогают собаке чувствовать себя защищенной.

«Подводя итог, сон собаки – это не «лень», а физиологическая необходимость, такая же важная, как питание и прогулки. Если собака спит в своих пределах, а после пробуждения остается активной, любопытной и ест с аппетитом – беспокоиться не о чем. Тревожный сигнал – не количество часов само по себе, а резкое изменение привычного режима и поведения», – заключил Голубев.