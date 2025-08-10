Кинолог Голубев объяснил, как правильно воспитывать маленьких собак

Все больше людей выбирает небольших собак – это подтверждается ежегодным рейтингом популярных пород РКФ. Такие собаки неприхотливы в уходе, могут приучаться к пеленке и не требуют больших нагрузок, однако у этого есть и обратная сторона. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, его слова приводят «Известия».

Голубев отметил, что часто хозяева заводят маленьких питомцев как игрушку и не готовы к их воспитанию, хотя любая собака – живое существо с определенными потребностями.

Он подчеркнул, что маленькие собаки нуждаются в дрессировке и социализации так же, как и крупные. Если с щенком не работать с раннего возраста, это может привести к непослушанию, страху или агрессии во взрослом возрасте.

Голубев обратил внимание, что выбор маленькой породы ради удобства, например, чтобы разместить питомца на диване, – неверное решение. Несмотря на меньшую потребность в прогулках, физическая активность и игры необходимы с учетом возраста и состояния здоровья, иначе есть риск ожирения и заболеваний. Также он предупредил о важности безопасности: маленьким собакам нельзя прыгать с высоты.

Кинолог отметил проблему нарушения личных границ маленьких собак, которых часто берут на руки или гладят против их воли. Такое поведение может привести к нервозности или агрессии. Важно уважать потребности животного и уметь читать язык его тела: если собака спит или проявляет недовольство, нужно ее не беспокоить.

Голубев подчеркнул, что даже в одном помете характеры щенков могут сильно отличаться и многие особенности нельзя изменить, можно лишь принять.

Эксперт предупредил, что самая серьезная ошибка – заводить питомца только из-за внешности или «милых глазок». Необходимо понимать особенности породы и цели, ради которых берут собаку, будь то компаньон в путешествиях или домашний друг. Питомец – живое существо, за которое владелец несет ответственность.

По мнению Голубева, неправильное содержание маленьких пород порождает стереотипы об их агрессивности или сложном характере, хотя на самом деле поведение зависит от воспитания. Он резюмировал, что любой питомец заслуживает уважения и качественного ухода вне зависимости от размера.