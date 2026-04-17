Кинолог Голубев объяснил, что собака может есть слишком быстро из-за инстинктов

Многие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда собака получает качественный корм строго по норме и в одно и то же время, но при этом ест так, будто не получала пищи несколько дней. Такое поведение встречается довольно часто и может объясняться разными причинами. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Радио 1» пояснил, что подобная привычка распространена и не всегда говорит о проблеме.

По его словам, игнорировать ее не стоит, однако и поводов для паники обычно нет – важно вовремя заметить изменения и аккуратно скорректировать поведение питомца.

Одна из самых простых причин – реальный голод. Если собаке не хватает калорий из-за высокой активности или неверно рассчитанной порции, она будет есть быстрее. Пересмотр рациона в таком случае помогает. Повышенный аппетит характерен и для щенков: они часто буквально набрасываются на еду, но с возрастом это проходит.

Еще один фактор – конкуренция за ресурс. Если собака жила в приюте или делит пространство с другими животными, у нее может сформироваться привычка есть быстро из-за страха, что корм отнимут. В таких случаях важно разделять миски и не допускать конкуренции во время кормления.

Сказывается и инстинкт. Быстрое поедание пищи – поведенческая модель, доставшаяся от предков: в дикой природе еду нужно съесть как можно быстрее, пока ее не отняли. Даже домашние собаки могут следовать этому принципу, иногда унося корм в укромное место.

Полностью изменить этот механизм сложно, но можно создать условия, при которых питомец будет чувствовать себя спокойно и не ожидать угрозы. Основной прием пищи должен проходить в одно и то же время и в спокойной обстановке, без необходимости «зарабатывать» еду.

Иногда причина связана со здоровьем. Даже при правильной норме питания у собаки могут быть паразиты, которые снижают усвоение питательных веществ. При эндокринных заболеваниях, таких как диабет или гипертиреоз, аппетит также может меняться. Если поведение изменилось резко, лучше обратиться к ветеринару, чтобы исключить заболевания. У собак мелких пород быстрая еда может быть связана с риском гипогликемии, что тоже требует внимания.

Чтобы скорректировать привычку, важно сделать кормление спокойным и предсказуемым процессом. Питомец не должен бороться за еду. Замедлить прием пищи помогают специальные приспособления: например, коврики для медленного кормления, миски-лабиринты, использование игрушек вроде конга или разделение суточной нормы на несколько небольших порций.

Голубев также отметил, что у собак нет привычки «смаковать» пищу – их задача быстро насытиться. При этом слишком быстрое поедание может быть опасным: вместе с кормом животное заглатывает воздух, а в тяжелых случаях возрастает риск заворота желудка. По его словам, при появлении вздутия, беспокойства или рвоты после еды питомца необходимо срочно показать ветеринару.