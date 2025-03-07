Кинолог Голубев назвал пять причин, из-за которых собака может расстроиться

Отсутствие внимания, наказание без повода, приставания во время сна или отдыха, смена правил и ограничение общения с сородичами – это основные причины, из-за которых ваша собака может расстроиться. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чьи слова приводит «Радио 1».

Он отметил, что собака может опечалиться, если вы ее проигнорируете, когда она радостная встретит вас с работы. В таком случае питомец может начать привлекать внимание по-другому: например, громить квартиру, постоянно лаять.

Что касается «наказания без повода», то к таким для собаки относиться, например, выговор за разгрызенный шнур от телевизора. Собака просто не поймет, за что ее ругают. Также бесполезно наказывать животное за испорченную обувь.

Прерванный от действий хозяина сон не даст собаке полностью восстановить силы, что приведет к раздражительности питомца.

Смена правил тоже заставит собаку нервничать, поэтому лучше, когда питомец живет по «старым распорядкам»: так ему будет комфортно и спокойно.

Что касается социализации, то не нужно постоянно «погружать» собаку в общение с сородичами, но всегда давайте любимцу понюхать сородичей на улице, поиграть с ними.