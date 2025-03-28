Кинолог Голубев назвал причины, из-за которых собака грызет несъедобные предметы

Собака может грызть мебель, растения и другие несъедобные вещи из-за несбалансированного рациона, проблем с желудком, скуки или стресса, а также из-за смены зубов. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чьи слова приводит «Радио 1».

По словам кинолога, собака так себя ведет из-за дефицита полезных веществ в организме, которые питомец пытается восполнить сам. Также такое поведение может говорить и о серьезных нарушениях в организме.

Чтобы решить эту проблему, хозяину следует проверить здоровье питомца, а потом проанализировать его рацион: все ли полезные элементы поступают собаке с пищей, достаточно ли ее кормят, выстроен ли режим кормления. При необходимости лучше сменить корм и подобрать для собаки комплекс витаминов, советует Голубев. Также кинолог рекомендует больше играть с любимцем и исключите стресс из жизни любимца. По словам специалиста, нужно обозначить собаке правила и быть предсказуемым хозяином, а еще каждый день давать питомцу соразмерную нагрузку и гулять с ним.